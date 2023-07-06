Алсу разместила в соцсетях публикацию с намеком на свой развод

Суть публикации Алсу в том, у каждого есть 2 жизни, вторая начинается после того, когда понимаешь, что жизнь дана одна.
Фанаты артистки тут же поддержали свою любимицу, приняв ее откровения за готовность расстаться с Яном Абрамовым. Поклонники призвали знаменитость не терпеть выходки мужа, об изменах которого известно всем.
Поженилась пара в 2006 году. Возлюбленные сыграли одну из самых громких и роскошных свадеб в нулевых.
В этом браке на свет появились дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль.
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