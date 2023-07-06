Участница Мужское/Женское обвинила Первый в клевете

Дело в том, что в программе был показан ролик, главная героиня которого вторая дочь женщины Кристины, которую та родила от первого мужа.

Девочка прижимает большой палец к ладони (призыв о помощи). После этого в семейство зачастили органы опеки.

Мать девочки возмущена до предела. По ее утверждениям, ведущие сказали ее наследнице показать этот жест, если та начнет запинаться, а перекрутили так, будто дочь обижают в семье.

Кристина утверждает, что не оставит эту ситуацию без "продолжения" и добьется того, чтобы ведущих "Мужское/Женское" и руководство Первого канала привлекли к ответственности.