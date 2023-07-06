Стилист Данилов нелестно высказался о прическе Кати Лель: сыро, грязно, некрасиво

Александр Данилов не может понять, почему у артистов, которые обладают достаточными средствами для того, чтобы выглядеть отлично, наблюдаются большие проблемы с внешним обликом.

Стилист привел в пример Катю Лель, прическа которой приводит его в ужас. Данилову не по душе "ужасный блонд" на волосах исполнительницы.

Бьюти-мастер убежден, что артист должен выглядеть так, чтобы к его внешности не мог придраться никто.

Заметим, что Лель особо не балует фанатов творчеством в последнее время, зато рассказывает, что инопланетяне "выбрали ее" и о том, как она силой мысли спасла палец Аниты Цой.