Лолита сообщила, что преступники похоронили ее в Германии

15:54 2023-07-06

Лолита Милявская сообщила, что столкнулась с очень неприятным обстоятельством. Какие-то нехорошие люди пустили слух о том, что ее не стало на территории Германии.

Лолита возмутилась до глубины души во поводу того, что ее назвали покойницей. Эта ложь распространилась в Германии, вызвав у друзей и родных исполнительницы, проживающих там, немало ужасных ощущений.

Однако в связи с этой ситуацией Милявской удалось понять, кто является ей настоящим другом. Те люди, которым она действительно дорога, быстро опровергли эту ложь, связавшись с ней.

Артистка негодует по поводу того, что мошенники не останавливаются ни перед чем, создавая все новые и новые схемы обмана людей.

Лолита призвала поклонников не "вестись" на вымогательства от ее имени.

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