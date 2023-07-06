Лолита сообщила, что преступники похоронили ее в Германии

Лолита возмутилась до глубины души во поводу того, что ее назвали покойницей. Эта ложь распространилась в Германии, вызвав у друзей и родных исполнительницы, проживающих там, немало ужасных ощущений.

Однако в связи с этой ситуацией Милявской удалось понять, кто является ей настоящим другом. Те люди, которым она действительно дорога, быстро опровергли эту ложь, связавшись с ней.

Артистка негодует по поводу того, что мошенники не останавливаются ни перед чем, создавая все новые и новые схемы обмана людей.

Лолита призвала поклонников не "вестись" на вымогательства от ее имени.