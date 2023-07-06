Водонаева накинулась на женщин и детей с ожирением, отдыхающих в Анапе

Ведущая раскритиковала россиян за нежелание следить как за собой, так и за своими наследниками.
Не обошла "своим вниманием" Алена Водонаева и мужчин со свисающими животами.
По заверениям Водонаевой, на пляже Анапы 2023 фактически все женщины "жирные и неповоротливые", мужчины "с большой грудью и свисающими складками на спине" и дети "откормлены до неприличных размеров".
Экс-участница "Дома 2" осудила родителей, которые не следят за здоровьем своих чад с малолетства.
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