Водонаева накинулась на женщин и детей с ожирением, отдыхающих в Анапе

Ведущая раскритиковала россиян за нежелание следить как за собой, так и за своими наследниками.

Не обошла "своим вниманием" Алена Водонаева и мужчин со свисающими животами.

По заверениям Водонаевой, на пляже Анапы 2023 фактически все женщины "жирные и неповоротливые", мужчины "с большой грудью и свисающими складками на спине" и дети "откормлены до неприличных размеров".

Экс-участница "Дома 2" осудила родителей, которые не следят за здоровьем своих чад с малолетства.