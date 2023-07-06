Костомарова наконец-то выписали из больницы, где фигурист провел 7 месяцев

Роман Костомаров был доставлен в больницу в критическом состоянии 10 января текущего года.

До сей поры он пребывал в больнице, где его спасали врачи.

Многое за это время произошло, но главное, что фигурист остался жить, ведь прогнозы были очень неутешительными.

Наконец звезду ледовых шоу выписали из больницы, отправив восстанавливаться. Видео выписки и благодарственной речи фигуриста, обращенной к его лечащим врачам, опубликовал Телеграм-канал "112".