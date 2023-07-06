Пресняков наконец рассказал, кому посвящена его песня Стюардесса по имени Жанна

16:47 2023-07-06

Та самая стюардесса по имени Жанна в 90-е и сейчас.

Та самая стюардесса по имени Жанна в 90-е и сейчас.

Оказывается, стюардесса по имени Жанна - реальная личность, которой и посвящена композиция исполнителя Владимира Преснякова. А столкнулся с прекрасной девушкой артист, возвращаясь с гастролей в Москву.

Владимира Преснякова восхитила стюардесса Жанна, которая светилась, обслуживая пассажиров на борту самолета.

Вокруг были люди, все хмурые и уставшие, и только бортпроводница излучала свет от общения с летевшими этим лайнеров, среди которых и был исполнитель.

Певец после своего тура обратился к Илье Резнику с одной строчкой, посвященной чудесной девушке, а тот написал для него хит.

Напомним, что композиция увидела свет в 1992 году и до сих пор любима поклонниками Преснякова.

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