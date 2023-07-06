Пресняков наконец рассказал, кому посвящена его песня Стюардесса по имени Жанна

Владимира Преснякова восхитила стюардесса Жанна, которая светилась, обслуживая пассажиров на борту самолета.
Вокруг были люди, все хмурые и уставшие, и только бортпроводница излучала свет от общения с летевшими этим лайнеров, среди которых и был исполнитель.
Певец после своего тура обратился к Илье Резнику с одной строчкой, посвященной чудесной девушке, а тот написал для него хит.
Напомним, что композиция увидела свет в 1992 году и до сих пор любима поклонниками Преснякова.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__