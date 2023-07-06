Кончаловский признался, что всю жизнь завидует Ширвиндту

Андрей Кончаловский вручил Александру Ширвиндту премию "Ника", церемония награждения которой проходила в Театре сатиры.

Также режиссер поразил признанием, что чувство зависти к актеру мешало ему жить.

В настоящее время Кончаловский завидует Ширвиндту по той причине, что тот до сих пор с успехом выступает.

Чувство же зависти к артисту имеет корни из детства, когда мать будущего режиссера без конца упоминала "талантливого соседского мальчика Шуру".