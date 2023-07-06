Сериал Гай Германики Обоюдное согласие попал в программу международного кинофестиваля, который будет проходить в столице Германии

В рамках этого же международного события зрители смогут также просмотреть и фильм "Почка", который снят российским режиссером Авдотьей Смирновой.

"Обоюдное согласие" Валерии Гай Германики номинировано в категории "Best Drama Series".

Сюжет картины повествует об истории с групповым изнасилованием учительницы русского языка Анны Федоровой в провинциальном городе Приморске.

Девушка пришла в полицию с заявлением, а ее принялись отговаривать стражи порядка, мотивируя это тем, что с ней развлекались не последние люди в городе.

Главную роль в картине сыграла известная российская актриса Светлана Иванова, которую знают по сериалам "И все-таки я люблю", "Как я стал русским", "Одна ночь любви»", "Собор" и многих другим.