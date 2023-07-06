Рудова сообщила о серьезной фобии, которая мешает ей жить

Наталья Рудова призналась, что не переносит толпы людей, по этой причине ее редко можно увидеть на светских мероприятиях.
Актриса не может припомнить, когда стала бояться большого скопления людей и не знает, с чем может быть связана ее фобия. И тут же привела ситуацию, которая, по всей видимости, и стала причиной страха.
Рудова вспомнила, что на концерте в "Олимпийском" ее "придавило толпой". С тех пор самых пор она больше не посещает эту площадку.
О том, что страдает демофобией, актриса рассказала в интервью популярному изданию "Московский комсомолец".
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