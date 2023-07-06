Завещание Берлускони озвучено: кому досталось огромное состояние политика

В завещании, оставленном Сильвио Берлускони, указаны его наследники и суммы, что они получили от покойного.
Младшему брату политика Паоло Берлускони досталось 100 000 000 евро.
Последней любимая женщина Марта Фашини получила также 100 000 000 евро.
Близкому другу, соратнику и правой руке Берлускони Марчелло Дель Утри перешло 30 000 000 евро.
Известно, что составлено завещание в декабре прошлого года, когда стало известно, что дни Сильвио сочтены. Озвучен документ был 5 июля.
Большая часть состояния покойного миллиардера вложена в семейный холдинг Fininvest, где у экс-премьер был 61%.
53% акций получили его старшие дочь и сын Марина и Пьер Сильвио. Остальные распределены между младшими наследниками.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__