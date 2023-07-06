Певцов не стал сниматься в картине «Я люблю тебя, Россия» из-за Богомолова

Дмитрий Певцов не стал скрывать, что не желает даже в титрах "находиться" рядом с именем режиссера Константина Богомолова.
Актер заявил, что даже, если бы у Богомолова была гениальная кинолента и платили бы ему огромный гонорар, он никогда бы не стал работать в таком проекте.
По словам артиста, это противоречит его "базовым принципам".
Он не желает даже здороваться со скандальным режиссером, не то что работать под его руководством.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__