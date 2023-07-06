Баршака серьезно избили на улицах российской столицы

18:48 2023-07-06

Неизвестные напали на популярного российского актера Павла Баршака. У знаменитости серьезная травма головы и он доставлен в больницу.

Нападение на известного актера произошло на улице Нагорной.

У Павла Баршака серьезные травмы головы, по этой причине скорая немедленно доставила его в больницу.

В настоящее время ведется следствие по факту случившегося.

Все свидетели и владеющие информацией по поводу преступления уже дали показания.

Отметим, что родители и сестра Баршака находятся в Харькове и очень обеспокоены произошедшим с любимым сыном, опасаясь его потерять.

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