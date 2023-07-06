Баршака серьезно избили на улицах российской столицы

Нападение на известного актера произошло на улице Нагорной.
У Павла Баршака серьезные травмы головы, по этой причине скорая немедленно доставила его в больницу.
В настоящее время ведется следствие по факту случившегося.
Все свидетели и владеющие информацией по поводу преступления уже дали показания.
Отметим, что родители и сестра Баршака находятся в Харькове и очень обеспокоены произошедшим с любимым сыном, опасаясь его потерять.
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