Личность возлюбленного Бородиной раскрыта

Имя своего любимого мужчины Ксения Бородина раскрывать не стала, но призналась, но известно, что он турок.
Также ведущая похвасталась, что возлюбленный засыпает ее сюрпризами и цветами, а в доказательство выложила соответствующее фото.
Ранее Ксения сообщала, что ее новый мужчина совсем не похож ни на одного из ее бывших.
А Курбан Омаров обмолвился как-то, что бывшая встречается с его приятелем из Турции.
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