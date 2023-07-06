Личность возлюбленного Бородиной раскрыта

19:15 2023-07-06

Недовольный вид ухажера объясняется тем, что Бородина испортила сюрприз, засветив любимого мужчину с цветами раньше, чем было нужно.

Недовольный вид ухажера объясняется тем, что Бородина испортила сюрприз, засветив любимого мужчину с цветами раньше, чем было нужно.

После расставания с предпринимателем Курбаном Омаровым Ксения Бородина не рассказывает о личной жизни, но не удержалась от соблазна продемонстрировать, как ухаживает за ней ее избранник.

Имя своего любимого мужчины Ксения Бородина раскрывать не стала, но призналась, но известно, что он турок.

Также ведущая похвасталась, что возлюбленный засыпает ее сюрпризами и цветами, а в доказательство выложила соответствующее фото.

Ранее Ксения сообщала, что ее новый мужчина совсем не похож ни на одного из ее бывших.

А Курбан Омаров обмолвился как-то, что бывшая встречается с его приятелем из Турции.

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