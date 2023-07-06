Личность возлюбленного Бородиной раскрыта

Имя своего любимого мужчины Ксения Бородина раскрывать не стала, но призналась, но известно, что он турок.

Также ведущая похвасталась, что возлюбленный засыпает ее сюрпризами и цветами, а в доказательство выложила соответствующее фото.

Ранее Ксения сообщала, что ее новый мужчина совсем не похож ни на одного из ее бывших.

А Курбан Омаров обмолвился как-то, что бывшая встречается с его приятелем из Турции.