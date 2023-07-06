Чеботина нелестно высказалась о своих школьных учителях

Певица призывает учителей не только делится знаниями с подрастающим поколением, но и думать о том, что не нужно ранить ребенка.

По мнению Люси Чеботиной, многие взрослые часто "обламывают крылья" детям, у которых есть мечта.

У певицы в школе были разногласия с разными учителями, которые были возмущены, что у школьницы постоянные репетиции и что она часто отсутствует на уроках.

Были и такие педагоги, которые нелестно отзывались о профессии певицы, призывая Чеботину усердно учиться, чтобы получить "нормальное" образование.