Фриске отправилась в путешествие со своей маленькой дочкой

Сестра покойной Жанны Фриске Наталья стала мамой только в прошлом году. Молодая родительница назвала свою наследницу Луна.

В соцсетях блогер часто делится успехами маленькой дочки. Наталья утверждает, что малышка растёт очень активной и любознательной.

Совсем недавно Фриске выложила в соцсетях новое видео, где присутствует и Луна. Мать сообщила, что они отправились в поездку.

Наталья отметила, что девочка была поражена тому факту, что мама едет с ней сзади, а впереди сидят друзья.

Напомним, что еще в прошлом году Фриске летала с малышкой и отцом на отдых в Турцию.