65-летняя супруга Андрея Краско Мириам Александрович умерла

Сведения о кончине Мириам Александрович разместила в своих официальных аккаунтах Ассоциация польских артистов сцены. Причина и обстоятельства ухода знаменитости из жизни не озвучиваются.

Актриса появилась на свет в 1957 году в творческой семье. Она - выпускница факультета режиссуры эстрады в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, где и познакомилась с Андреем Краско.

В 1980 году она родила мужу сына Яна, у которого двойная фамилия (Александрович-Краско). Он, как и отец с матерью, стал артистом.

Расписались знаменитости только после рождения наследника, но через 1,5 года семья распалась.

Развелись супруги официально только спустя 25 лет. Краско умер вскоре после этого в 48-летнем возрасте. Сердечный приступ застал его на съемочной площадке. Причина кончины - сердечная недостаточность.