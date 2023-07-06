Ревва заработал в россиском шоу-бизнесе 46 000 000 рублей, когда трудился в качестве исполнителя

Voice Media и Voice Media Production - фирмы, владельцем которых является Александр Ревва. Именно через эти компании артист осуществлял свою концертную деятельность, записывал материал (видео, музыкальный контент).

В общей сложности на российской сцене Артур Пирожков заработал 46 000 000 российских рублей.

В последнее время Ревва часто появляется на людях в РФ.

Его концерты отменяются, а он объясняет это "техническими неполадками".

Недоброжелатели активно призывали к тому, чтобы "выпереть" артиста из РФ за то, что он не захотел во всеуслышание поддерживать СВО.