Единственный сын Хитяевой Павел скончался: его не стало спустя 2 дня после выписки из больницы

Через 2 дня после выписки из больницы единственный наследник знаменитой актрисы Людмилы Хитяевой Павел Белокрикин ушел из жизни.

У мужчины скапливалась жидкость в легких, но врачам не удалось выяснить причину этого явления. Мужчина был выписан 3 июля, а уже 5-ого числа его не стало.

Выяснилось, что состояние Белокрикина вызывало опасения после того, как он вернулся с работы из Таиланда.

Звездная мать Павла настояла на полном обследовании, что он и сделал, но это не спасло его.