Бритни Спирс получила по лицу: ее ударил охранник баскетбольного клуба Сан-Антонио Сперс

Бритни Спирс получила удар по лицу в Лас-Вегасе, приветствуя баскетболиста НБА Виктора Вембаньяма в лобби своего отеля. Она похлопала спортсмена по плечу, чтобы попросить его сфотографироваться вместе.

Бритни рассказала, что сотрудник охраны звезды баскетбола, не посмотрев, ударил ее по лицу. От удара у знаменитости даже слетели очки, а сама она едва удержалась на ногах.

Стражи порядка ведут расследование инцидента. Оказалось, что нападавшим был глава безопасности баскетбольного клуба "Сан-Антонио Сперс" Дамиан Смит. Именно за этот клуб и выступает 19-летний Виктор Вембаньяма.

Смит уже принес извинения исполнительнице за свой поступок.