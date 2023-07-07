Пугачева в срочном порядке покидает Израиль

Дело в том, что Алла Пугачева не переносит жару, но вынуждена была терпеть целый июнь, так как каникулы у ее любимых чад начались только с июля.

Все лето знаменитости проведут в Юрмале, где арендовали жилье.

Максим Галкин запланировал на этот период выступления и Алла Борисовна намерена помогать друзьям. Лайма Вайкуле проводит в городе музыкальный фестиваль.

Интересно, что все предстоящие появления Пугачевой на публике освещаются в Сети.