Пугачева в срочном порядке покидает Израиль

Дело в том, что Алла Пугачева не переносит жару, но вынуждена была терпеть целый июнь, так как каникулы у ее любимых чад начались только с июля.
Все лето знаменитости проведут в Юрмале, где арендовали жилье.
Максим Галкин запланировал на этот период выступления и Алла Борисовна намерена помогать друзьям. Лайма Вайкуле проводит в городе музыкальный фестиваль.
Интересно, что все предстоящие появления Пугачевой на публике освещаются в Сети.
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