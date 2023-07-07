Лукашенко оценил действия Шойгу в ситуации с вооруженным мятежом вагнеровцев

Александр Лукашенко убежден, что критика в адрес Сергея Шойгу часто бывает не заслуженной.

Руководитель белорусского государства отмечает, что российский глава Министерства обороны сделал многое на своем посту.

По словам политика, Шойгу обсуждался при общении с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным утром 24 июня, когда тот наделал много шума.

Лукашенко заявил, что многие публичные личности критикуют главу Минобр РФ, не имея ни малейшего понятия, как вести боевые действия, какая уйма трудностей возникает при этом.