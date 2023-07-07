Эрнст назвал советский кинематограф ерундой

Константин Эрнст недавно заявил, что в Голливуде в последнее время снимают один "шлак", что сравнимо лишь с творениями киностудии имени Горького 1972 года.

Заметим, что вышеупомянутой советской киностудией именно в этом году выпущена масса популярных фильмов, среди которых культовый "А зори здесь тихие".

Естественно, эта картина получила массу наград международного масштаба и была номинирована на "Оскар" в 1973 году в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Стоит отметить, на счету этой же киностудии такие трогающие душу проекты, как "17 мгновений весны" (1973), "Офицеры" (1971), "Печки-лавочки" (1972) и масса других.