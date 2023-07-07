Земфира подала апелляцию на отказ суда снять с нее статус иноагента

Земфира Рамазанова, в отличие от других своих звездных коллег, не стала останавливаться, когда суд решил, что включение ее имени в реестр иностранных агентов законно.
Певица оспаривает решение судебной инстанции.
Апелляция от имени звезды сцены поступила в суд 14 июня 2023 года и была отклонена.
Второй раз счастья пытать не стали пока Максим Галкин, Андрей Макаревич, Семен Слепаков (их также признали иноагентами на родине) и другие знаменитости.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__