Земфира подала апелляцию на отказ суда снять с нее статус иноагента

Земфира Рамазанова, в отличие от других своих звездных коллег, не стала останавливаться, когда суд решил, что включение ее имени в реестр иностранных агентов законно.

Певица оспаривает решение судебной инстанции.

Апелляция от имени звезды сцены поступила в суд 14 июня 2023 года и была отклонена.

Второй раз счастья пытать не стали пока Максим Галкин, Андрей Макаревич, Семен Слепаков (их также признали иноагентами на родине) и другие знаменитости.