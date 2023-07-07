Пригожин сообщил, что российские не поедут к Вайкуле на фестиваль, который пройдет в Юрмале

Иосиф Пригожин объяснил, что музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву", который планируется провести в Юрмале имеет политический окрас.

Хедлайнеры мероприятия не спешат подтверждать свое участие в музыкальном событии, хотя до него рукой подать.

Известно, что Вайкуле пригласила Аллу Пугачеву, Андрея Макаревича, Семена Слепакова, Максима Галкина, но ни один из них не дал добро на присутствии в Юрмале.

Те же, что проживают в РФ, тем более не поедут, опасаясь испортить отношения со своей российской аудиторией.

Единственным, кто подтвердил свое участие в "Рандеву" стал Андрей Данилко.