Пенкин признался, почему его лицо редко мелькает на ТВ

Сергей Пенкин признал, что его редко хотят видеть на ТВ.
Он предположил, что его музыка многим непонятна, ведь многих талантливых людей не принимали при жизни.
Он без стеснения привел аналогии с Петром Чайковским и Александром Пушкиным, поставив себя в один ряд с великими личностями.
Ранее сообщалось, что артист щедро угощал пассажиров авиарейса Южно-Сахалинск - Москва коньяком через час, как самолет взлетел. Он фотографировался, раздавал автографы.
Когда одна из женщин запросила шампанского, отказал ей, заявив, что это роскошь.
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