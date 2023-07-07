Бритни Спирс подтвердила свое избиение охраной баскетбольного клуба: она упала, а спортсмен улыбался во весь рот

Бритни Спирс уточнила, что в отеле было очень громко, именно по этой причине она позволила себе похлопать баскетболиста по плечу, чтобы попросить о совместной фотографии.

Удар, полученный от охранника, который даже не посмотрел в ее сторону и улыбка спортсмена, когда она упала и у нее слетели очки, шокировали исполнительницу.

Спирс не думает, что ситуация была смешной, поблагодарив своих поклонников и полицию Лос-Анджелеса за поддержку.

Знаменитость утверждает, что перед ней до сих пор даже не извинились, хотя в СМИ была другая информация.