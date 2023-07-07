Машкова призналась, что сцены с ней вырезали из сериала «‎Операция «‎Престол»‎ по той причине, что она отказалась закончить съемки в проекте

16:01 2023-07-07

Тот факт, что Марию Машкову "вырезали" из многосерийной картины "Операция "Престол" был ожидаем и самой актрисой, и россиянами. Артистка утверждает, что она не стала заканчивать съемки в проекте.

Мария Машкова была очень востребована в России, чего не скажешь о США, где она сейчас живет.

Свое отсутствие в сериале "Операция "Престол", где изначально Марии была отведена роль главной героини, актриса объяснила своим нежеланием сниматься в проекте до конца.

Отснятые сцены с ней были вырезаны. Заменила ее в картине Татьяна Артнгольц, являющаяся не менее известной актрисой в России.

Машкова же эту ситуацию назвала последствием своего выбора.

Показать следующие комментарии
Фото