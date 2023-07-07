Тарасова поздравила Костомарова с выпиской из больницы, отметив, что молилась о его здоровье

Татьяна Тарасова в числе коллег Романа Костомарова следила за состоянием фигуриста, который чуть не отправился на тот свет и переживала, чтобы тот выкарабкался и выстоял.

Тренер адресовала Роману и его верной спутнице и коллеге Оксане Домниной теплые слова, поздравив с выпиской.

Костомаров находился в клинике Коммунарки 7 месяцев. Он поблагодарил врачей и весь медицинский персонал за их работу, также не забыл поблагодарить свою жену и брата, которые были все время рядом с ним.

Спортсмен был в хорошем настроении и с радостью покидал стены учреждения здравоохранения, в котором его поставили на ноги. Конечно, ему предстоит еще долгая реабилитация как в физическом, так и в психологическом плане, но самое страшное уже позади.