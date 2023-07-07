Стиль Лолиты — наиболее популярная субкультура Японии

Готические представляют собой смесь рококо и предпочитают одежды темных цветов.
"Сладкие" Лолиты выбирают пастельные тона, а также кружева и бантики.
Любительницы панка сочетают оборки с цепями.
Кроме того, существует направление стиля, которое носит название "Wa".
Они, в свою очередь, предпочитают традиционную японскую одежду — кимоно — расшитое иероглифами.
Аксессуары, популярные для всех видов Лолит включают в себя шляпки, капоры, зонтики, обувь на платформе с завязками, а также гольфы с оборками.
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