Гузеева продемонстрировала, как похудела ради возвращения в Давай поженимся

Лариса Гузеева разместила видео в личном блоге, где продемонстрировала фигуру после того, как усердно сбрасывала вес
Знаменитость заметила, что ее внешность претерпела изменения за последние несколько недель.
Гузеева предстала в темном широком костюме, по этой причины фигуры особо не видно.
Поклонники проекта "Давай поженимся" предполагают, что ведущая готовится таким образом снова блистать в кадре, ведь новые выпуски проекта будут выходить с осени текущего года, о чем информировал генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.
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