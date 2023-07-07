Гузеева продемонстрировала, как похудела ради возвращения в Давай поженимся

Лариса Гузеева разместила видео в личном блоге, где продемонстрировала фигуру после того, как усердно сбрасывала вес

Знаменитость заметила, что ее внешность претерпела изменения за последние несколько недель.

Гузеева предстала в темном широком костюме, по этой причины фигуры особо не видно.

Поклонники проекта "Давай поженимся" предполагают, что ведущая готовится таким образом снова блистать в кадре, ведь новые выпуски проекта будут выходить с осени текущего года, о чем информировал генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.