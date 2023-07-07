Причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро названа

Убитая горем мать сообщает, что ее сын Леандро умер после того, как приобрел и принял таблетки с фентанилом (опасный, очень сильный опиоидный анальгетик).

Дрена Де Ниро сокрушается, что "эти люди" продолжают продавать опасные лекарства, которые убили ее наследника.

Леандро Де Ниро, которому было 19 лет, начинал свой путь в кино. Он успел сняться в нескольких проектах, в том числе в нашумевшем "Звезды родились".

Знаменитый дедушка молодого человека поблагодарил всех за поддержку и призвал не требовать от него комментариев по поводу, дав ему пережить горе.