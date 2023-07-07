Киркоров изменился до неузнаваемости, сделав новую брутальную стрижку

Филипп Киркоров, отдыхающий в Греции, выложил свой новый снимок в соцсетях, на котором предстал в пестрой рубашке и шортах бренда Dolce & Gabbana. Кепка и очки от солнца завершили образ.
Особое внимание артист приковал к себе новой стрижкой и цветом бороды. Он подстригся очень коротко, а бороду окрасил в темный тон.
Фанаты оценили старания знаменитости, отметив, что новый образ ему очень идет.
Многие заявили, что Филипп Бедросович превратился из старика в молодого, привлекательного мужчину, благодаря изменениям во внешности.
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