Люди, выпивающие на свежем воздухе, не страдают от похмелья

Большое содержание кислорода в атмосфере способствует быстрому превращению алкоголя в ядовитый ацетальдегид, который также быстро преобразовывается в безвредный "уксус".

Также значение имеет и тот факт, что на природе люди больше двигаются. Данный факт тоже отлично снимает похмельный синдром.

Чаще, выпивая на природе, люди не страдают на утро от головной боли, повышенного давления и чувства вины за то, что позволили себе лишнего.

Безусловно, природа не поможет тем, кто "вылил в себя цистерну спиртного низкого качества".

Тем, кто устраивает посиделки дома, эксперты рекомендуют после возлияний пройтись по свежему воздуху, провожая своих гостей.