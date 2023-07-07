Пенкин заявил, что творчество групп Ласковый май и Мираж не является музыкой

По мнению Сергея Пенкина, Муслим Магомаев - один из лучших исполнителей СССР и РФ.

Также музыкант отметил и таких именитых своих коллег по сцене, как Леонид Утесов, Валерий Ободинский, Тамара Миансарова, Клавдия Шульженко, Сергей Лемешев, Дмитрий Хворостовский.

Пенкин отметил, что песни этих артистов помнят спустя много лет после того, как не стало великих артистов.

Творчество подстраивавшихся под моду групп "Ласковый май" и "Мираж" певец не считает музыкой.