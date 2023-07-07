Представитель Паши Техника заверил, что рэпер удалит тату с нацистской символикой

Издание "Газета.ру" информирует, что официальный представитель рэп-исполнителя Паши Техника по имени Марк заверил, что музыкант уберет со своего тела татуировку с запрещенной символикой, заменив ее на более подходящую.

По словам сотрудника артиста, вместо Карлсона с нацистской символикой на пропеллере Павел Ивлев (настоящее имя певца) набьет себе тату в виде "Черного квадрата" Каземира Малевича.

Человек Техника заверил, что, когда звезда сцены выйдет из изолятора временного содержания, тогда и будет решать, что делать.

Мужчина заверил, что рэпер не поддерживает идеи нацизма и фашизма, несмотря на свою татуировку.