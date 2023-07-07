Лепс отреагировал на отмену своего выступления в Узбекистане, заявив, что музыка должна быть вне политики

Григорий Лепс заявил, что в Узбекистане в основном адекватные люди.

По его словам, в стране есть горстка активистов, которым приплатили, чтобы они изображали возмущение.

Лепс полагает, что данную категорию людей раздражает его позиция относительно спецоперации России в Украине.

Музыкант заверил, что информация об отмене его выступления не задела его, ведь даже, если ему запретят выступать везде за рубежом, он будет радовать зрителей только в РФ.