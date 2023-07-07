Родригез высмеял Киркорова из-за его вызывающих нарядов

18:10 2023-07-07

Шоумен, ведущий, исполнитель, юморист Тимур Родригез выложил видео в соцсетях, где появился в странном "африканском" наряде, заявив, что теперь он - номер 1, а Филипп Киркоров - номер 2.

Тимур Родригез разместил ролик, где позирует в наряде, напоминающем традиционный костюм жителя Африки.

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    Комик дополнил образ внушительных размеров браслетами, красным головным убором с металлическим цветком и огромным опахалом.

    Видео он подписал, намекнув экстравагантному Филиппу Киркорову, что опередил его по яркости костюма.

    Родригез отпустил шутку, что теперь именно он первый, а Киркоров остался позади.

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