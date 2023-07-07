Агузарова, пропавшая из виду, по-прежнему выступает

Жанна Агузарова продолжает писать композиции, с 2015 года редко появляясь на ТВ, зарабатывая на гастролях, но чаще выступая в клубах.

Выступление Агузаровой можно заказать, только соблюдая от и до ее технический райдер и заплатив немалый гонорар.

Фанаты исполнительницы чуть ранее сообщали, что, наблюдая за ней на камерных, клубных сценах или в Сети, заметили, что она переборщила с пластикой, потеряв индивидуальность, превратив лицо в маску.

В апреле текущего года она в первый раз после долгого перерыва появилась на людях, "исправив ошибки пластических хирургов".