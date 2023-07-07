Концерт Лепса отменили теперь и в Киргизии

Один за одним отменяются выступления Григория Лепса.

Сообщалось, что концерта музыканта не будет в Узбекистане, теперь появилась информация о том, что он не выйдет на сцену в Киргизии.

В киргизском городе Чолпон-Ата исполнитель должен был радовать зрителей своих творчеством 2 августа.

Представители ресторана Blonder Pub, где должен был выступать артист, сообщили об отмене мероприятия в социальных сетях, отключив при этом комментарии.