Концерт Лепса отменили теперь и в Киргизии

Один за одним отменяются выступления Григория Лепса.
Сообщалось, что концерта музыканта не будет в Узбекистане, теперь появилась информация о том, что он не выйдет на сцену в Киргизии.
В киргизском городе Чолпон-Ата исполнитель должен был радовать зрителей своих творчеством 2 августа.
Представители ресторана Blonder Pub, где должен был выступать артист, сообщили об отмене мероприятия в социальных сетях, отключив при этом комментарии.
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