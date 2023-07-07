Евровидение 2024 пройдет в городе Мальмё, который расположен в Швеции

18:46 2023-07-07

Так как победительницей международного песенного конкурса стала представительница Швеции Loreen, то в следущем году мероприятие пройдет в ее родном государстве. Теперь назван город, где состоится событие.

Полуфиналы международного музыкального состязания "Евровидения 2024" состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 числа, о чем информирует Европейский вещательный союз (EBU).

В Мальмё "Евровидение" проходило в 1992 и 2013 годах.

За право провести конкурс "сражались" сразу несколько шведских городов, среди которых Стокгольм, Эрншёльдсвик и Гётеборг.

Мальмё одержал победу ввиду больших технических возможностей для проведения музыкального состязания такого масштаба.

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