Исполнители Hotel California, группа Eagles, сообщила о своих прощальных гастролях

Исполнители легендарной композиции "Hotel California", рок-группа "Eagles", объявила о своем прощальном туре "The Long Goodbye".
Музыканты сообщили, что гастроли они только планируют провести. В настоящее время известна дата первого их выступления. Оно пройдет в Нью-Йорке 7 сентября.
Последнее пока намечено на 17 ноября в городе Сент-Пол в Миннесоте.
В текущем году коллектив отмечает свое 52-летие. Группа распадалась в 1980 году, а с 1994 года возобновила свою деятельность.
Исполнители продали 65 000 000 копий альбомов. В 2019 году Forbes объявил "Eagles" одним из самых высокооплачиваемых музыкальных проектов всех времен.
У коллектива в копилке также уйма наград, среди которых "Грэмми 1978" в категории "Запись года" за "Hotel California".
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