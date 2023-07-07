Исполнители Hotel California, группа Eagles, сообщила о своих прощальных гастролях

Исполнители легендарной композиции "Hotel California", рок-группа "Eagles", объявила о своем прощальном туре "The Long Goodbye".

Музыканты сообщили, что гастроли они только планируют провести. В настоящее время известна дата первого их выступления. Оно пройдет в Нью-Йорке 7 сентября.

Последнее пока намечено на 17 ноября в городе Сент-Пол в Миннесоте.

В текущем году коллектив отмечает свое 52-летие. Группа распадалась в 1980 году, а с 1994 года возобновила свою деятельность.

Исполнители продали 65 000 000 копий альбомов. В 2019 году Forbes объявил "Eagles" одним из самых высокооплачиваемых музыкальных проектов всех времен.

У коллектива в копилке также уйма наград, среди которых "Грэмми 1978" в категории "Запись года" за "Hotel California".