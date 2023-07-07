Лепс рассказал, почему ушел из жюри шоу Голос

Григорий Лепс признался, что ему нравилось заседать в судейской коллегии "Голоса" и быть наставником, хотя изначально он скептически относился к проекту.
По словам исполнителя, пробыв в шоу 2 сезона, понял, что такую нагрузку вместе с гастролями он не выдержит, ведь возраст уже не тот.
Музыкант пошутил, что он не может ничему научить, так как сам ничего не умеет.
Лепс убежден, что молодые исполнители в состоянии всего добиться сами и без продвижения более опытными коллегами.
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