Ширвиндт пожаловался, что супруга чуть не развелась с ним из-за его увлечения рыбалкой

Александр Ширвиндт вспомнил одну историю, когда дело чуть не закончилось расставанием с любимой супругой.

Речь идет об отдыхе семейства в Доме отдыха актеров в Плесе, когда коллега Родион Александров презентовал Ширвиндту целый ящик червей.

Звезда экрана забыл закрыть "наживку", которая расползлась по всему номеру.

Актер состоит в браке с Натальей Белоусовой уже 66 лет. Пара носит звание одной из самых крепких в артистической среде.