Ширвиндт пожаловался, что супруга чуть не развелась с ним из-за его увлечения рыбалкой

19:48 2023-07-07

Актер Александр Ширвиндт - заядлый рыбак. Это увлечение чуть не разбило его семью с Натальей Белоусовой.

Александр Ширвиндт вспомнил одну историю, когда дело чуть не закончилось расставанием с любимой супругой.

Речь идет об отдыхе семейства в Доме отдыха актеров в Плесе, когда коллега Родион Александров презентовал Ширвиндту целый ящик червей.

Звезда экрана забыл закрыть "наживку", которая расползлась по всему номеру.

Актер состоит в браке с Натальей Белоусовой уже 66 лет. Пара носит звание одной из самых крепких в артистической среде.

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