Японские ученые доказали связь герпетического вируса с депрессией

Ученые японского университета Дзикэй провели исследование, которое доказало связь между одним из подвидов вируса герпеса с депрессией. Речь идет о шестом виде вируса, концентрация которого растет при стрессе.

В вирусе содержится ген SITH-1, который продуцирует аналогичный белок. Он транспортирует кальций в клетки обонятельной луковицы человека, которые от него погибают.

Обонятельная луковица в свою очередь оказывает влияние на эмоциональное самочувствие человека в зависимости от воспринимаемых им запахов. При ухудшении обоняния стресс накапливается и может перерасти в депрессивное расстройство.