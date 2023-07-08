Японские ученые доказали связь герпетического вируса с депрессией

Ученые японского университета Дзикэй провели исследование, которое доказало связь между одним из подвидов вируса герпеса с депрессией. Речь идет о шестом виде вируса, концентрация которого растет при стрессе.
В вирусе содержится ген SITH-1, который продуцирует аналогичный белок. Он транспортирует кальций в клетки обонятельной луковицы человека, которые от него погибают.
Обонятельная луковица в свою очередь оказывает влияние на эмоциональное самочувствие человека в зависимости от воспринимаемых им запахов. При ухудшении обоняния стресс накапливается и может перерасти в депрессивное расстройство.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__