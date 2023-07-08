Потрескавшаяся морковка: отчего на корнеплодах появляются надрывы

Потрескавшиеся конеплоды моркови уступают здоровым и по вкусу, и по сохранности. Поэтому, чтобы трещин не образовывалось, нужно понимать причины, почему так происходит.
На первом месте здесь неправильный полив. Если грунт испытывает недостаток влаги в процессе роста моркови, то растущие клетки плода усыхают, потом при поливе снова разрастаются, и происходят надрывы.
Подобную проблему приносит выращивание моркови на задерживающих воду глинистых почвах и при чрезмерном органическом удобрении навозом. Трескается и та морковка, которую выкопали слишком рано, поэтому следите за тем где, как и когда вы ее растите.
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