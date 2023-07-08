Билл Гейтс читает примерно 150 страниц в час — ошеломляющая скорость

И при этом он понимает и запоминает то, что прочел. Он любит делать заметки на полях, поэтому предпочитает бумажные книги электронным.

Одно из самых любимых литературных произведений Гейтса — «Великий Гэтсби» Фицджеральда.

"Роман, который я перечитывал больше раз, чем любые другие книги. Мы с Мелиндой так любим одну строку из него, что даже написали ее на стене в нашем доме: Его мечта была так близко, что казалось, стоит протянуть руку — и он поймает ее", — говорит Билл.

Кроме того: Каждый день Билл Гейтс проводит час на беговой дорожке. Во время занятий спортом он смотрит видео-курсы по геологии, метеорологии, океанографии и истории.