Депутаты Госдумы требуют отставки Набиуллиной

Особенно на увольнении Эльвиры Набиуллиной настаивает Михаил Делягин, который деятельность руководителя Центробанка РФ называет "делишками".

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов также критикует "финансистку", возмущаясь падением рубля и отсутствию реакции со стороны Набиуллиной.

Миронов убежден, что глава Ценробанка действует в интересах олигархов и партнеров с Запада.

Оксана Дмитриева и команда "Партии роста" также имеют вопросы к чиновнице, обвиняя ту в действиях в интересах "отдельной категории".