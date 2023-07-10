Трансгендер одержала победу на конкурсе красоты Мисс Нидерланды

22-летняя Рикки Колле победила на конкурсе "Мисс Нидерланды", о чем информирует издание AD.

Финал бьюти-состязания состоялся 8 июля. А в 2024 году трансперсона будет представительницей от Нидерландов на "Мисс Вселенная".

Глава жюри конкурса красоты заявил, что девушка была самой яркой участницей на протяжении всего проекта, добилась самого большого прогресса среди конкурсанток, а история девушки отражает ее четкое предназначение в жизни.

Примечательно, что трансгендер впервые в истории одерживает верх в таком конкурсе.