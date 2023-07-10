Британские ученые изобрели средство от старческого маразма

Удивительно, но для того, чтобы старики не "чудили", достаточно всего 1-ого укола чудодейственного средства.

Особенно остро встала проблема со старческим слабоумием среди тех, кого одолела коронавирусная инфекция, которая, как известно, бьет по слабым местам каждого человека.

Британский институт исследования деменции в настоящее время занят работой над препаратом на основе белка клото, регулирующего чувствительность организма к инсулину.

Люди, страдающие болезнью Альцгеймера, у которых уровень клото высокий, испывают гораздо меньшие проблемы с работой мозга. С возрастом уровень данного белка в крови падает.

Испытания на престарелых, 22-летних макаках дали обнадеживающие результаты.

А испытания на мышах показали, что лекарство еще и продлевает жизнь.